Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0409 --Hitlergruß gezeigt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Friesenstraße Zeit: 18.06.2026, 17:10 Uhr

Ein 18 Jahre alter Heranwachsender zeigte am Donnerstagabend im Bremer Viertel den Hitlergruß und rief auch gegenüber Einsatzkräften "Heil Hitler".

Etwa um 17:10 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Büros der Partei "Die Linke" in der Friesenstraße, dass dort ein Mann den Hitlergruß gezeigt hätte. Die alarmierten Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und stellten in der Nähe aufgrund der Beschreibung einen 18 Jahre alten Heranwachsenden. In Anwesenheit der Polizisten rief er erneut "Heil Hitler". Eine Strafanzeige wurde gefertigt und gegenüber dem 18-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell