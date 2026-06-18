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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0408--Schulzentren Grenzstraße und Walle mit Farbe beschmiert - Zeugenaufruf--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Westend, Grenzstraße und Lange Reihe
Zeit: 	16.06.2026 - 17.06.2026

Am Mittwoch wurde der Polizei Bremen durch einen Hausmeister gemeldet, dass zwei Schulzentren im Bremer Westen durch Farbschmierereien beschädigt wurden.

Am Schulzentrum Grenzstraße wurden an einer Außenwand großflächige Schriftzüge festgestellt. In weißer Farbe wurden die Worte "FCK ISRAEL" sowie "Free YPG" aufgesprüht. Die Ausmaße der Schmierereien betragen jeweils etwa 8 x 2 Meter.

Auch am Schulzentrum Walle wurden entsprechende Farbschmierereien entdeckt. Dort befanden sich an zwei Außenwänden die Schriftzüge "Free Palastine" in einer Größe von 1,5 x 8 Meter sowie "Free Pala" in einer Größe von etwa 3 x 1,5 Metern.

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Personen, die im Bereich der Schulzentren Grenzstraße oder Walle verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Rabea Berstermann
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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