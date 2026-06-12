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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0397--21-Jähriger stellt sich nach Diebstahl von Firmenfahrzeug--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Europaallee
Zeit: 	10. - 11.06.2026

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschaffte sich ein 21-jähriger Mann Zugang zu einem Firmengelände in Hemelingen und nahm dort diverse Fahrzeugschlüssel, Smartphones und einen Firmenwagen an sich. Dank einer Handyortung konnte der Firmenwagen in Bahnhofsnähe, samt Diebesgut, aufgefunden werden. Der Dieb stellte sich, nachdem er das Fahrzeug am Abstellort nicht mehr wiederfand.

Am Donnerstagmorgen stellten Firmenmitarbeiter in der Europaallee durchwühlte Arbeitsplätze sowie das Fehlen mehrerer Laptops, Diensthandys und Fahrzeugschlüssel fest. Einer der Mitarbeiter konnte sein Diensthandy schließlich in Bahnhofsnähe orten und begab sich dorthin. Er fand einen Firmenwagen vor, dessen Fehlen bisher unbemerkt geblieben war. Im Inneren des Wagens befand sich neben dem georteten Smartphone diverses weiteres Diebesgut aus der Firma. Das Auto wurde samt Inhalt durch die Polizei sichergestellt. Es wurde daraufhin abgeschleppt. Als der Täter merkte, dass der Firmenwagen nicht mehr da war, stellte er sich Kräften der Bundespolizei. Er brauche seine persönlichen Sachen aus dem gestohlenen Fahrzeug zurück.

Die Ermittlungen gegen den 21-Jährigen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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