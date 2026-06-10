Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0388 --Räuber in Tankstelle eingeschlossen--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Stader Landstraße Zeit: 09.06.2026, 19:25 Uhr

Am Dienstagabend bedrohte ein 21-jähriger Mann einen Mitarbeiter einer Tankstelle in Burglesum mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dem Mitarbeiter gelang es, die Polizei zu informieren, die Haupteingangstür zu verschließen und das Gebäude durch den Hintereingang zu verlassen. Die Polizei nahm den Täter daraufhin in der Tankstelle fest.

Gegen 19:25 Uhr betrat der 21-Jährige die Tankstelle, nahm sich dort zunächst eine Getränkedose aus dem Kühlregal und begab sich damit zur Kasse. Sobald der 28-jährige Mitarbeiter die Kassenlade geöffnet hatte, zog der Täter ein Messer aus seiner Jackentasche und richtete es auf den Mitarbeiter. Er forderte die Herausgabe von Bargeld. Der 28-Jährige schloss daraufhin die Kassenlade, rief die Polizei und verschloss geistesgegenwärtig die Haupteingangstür. Er verließ die Tankstelle durch eine Hintertür. Dort traf er auf die schnell vor Ort erschienen Einsatzkräfte, welche den 21-Jährigen widerstandslos im Gebäude festnahmen. Die weiteren Ermittlungen sowie eine Haftprüfung dauern an. Es wurde bei dem Einsatz niemand verletzt.

Das Vorgehen des Mitarbeiters war sehr mutig und geistesgegenwärtig, dennoch rät die Polizei: Bringen Sie sich durch gewagte Aktionen nicht unnötig selbst in Gefahr, sondern prägen Sie sich lieber Tätermerkmale und Fluchtrichtung ein und rufen Sie die 110 an.

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