Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0390 --Rassistisch beleidigt und geschlagen - Polizei sucht Zeugen des Vorfalls-

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Walle, OT-Walle, Waller Ring Zeit: 09.06.2026, 18:00 Uhr

Am Dienstagabend beleidigte ein betrunkener 48-jähriger Mann in der Straßenbahn zwei Mitfahrende rassistisch, bedrohte diese mit dem Tode und schlug einem der beiden zudem mehrfach ins Gesicht. Der 48-Jährige wurde durch die Einsatzkräfte gestellt. Die beiden Mitfahrenden waren jedoch nicht mehr vor Ort und werden nun gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Gegen 18:00 Uhr setzte sich der 48-jähriger Mann einem etwa 25-jährigen Mann und einer 40-jährigen Frau in der Straßenbahnlinie 10 Richtung Gröpelingen gegenüber. Kurz darauf beleidigte er die mutmaßlich türkischstämmigen Mitfahrenden rassistisch und bedrohte sie mit dem Tode. Nachdem eine Zeugin der Bahnführerin den Vorfall meldete, wurde der Mann an der Haltestelle Waller Bahnhof der Straßenbahn verwiesen. Der etwa 25-jährige Mann stieg an derselben Haltstelle aus. Ihm wurde daraufhin durch den 48-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der Täter konnte vor Ort durch die Einsatzkräfte gestellt werden. Er wurde im Anschluss zwangsweise in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Der Mann und die Frau hingegen waren nicht mehr vor Ort. Sie werden gebeten, sich in Bezug auf diesen Vorfall, unter der 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

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