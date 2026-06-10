Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0389 --Zeugen gesucht nach Raub auf 75-Jährige--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Jollenstraße Zeit: 09.06.2026, 22:45 Uhr

Am Dienstagabend raubte ein bislang unbekannter Täter eine 75-jährige Frau aus und verletzte sie dabei leicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Frau stieg gegen 22:45 Uhr bei der Haltestelle Kreinsloger aus der Bahn und ging die Jollenstraße entlang. Dort näherte sich ihr der Mann von hinten auf einem Fahrrad und entriss ihr gewaltsam ihre Handtasche. Die Frau versuchte ihn zwar noch mit ihrem Regenschirm abzuhalten, stürzte dabei jedoch zu Boden und verletzte sich leicht an der Hand. Der Angreifer flüchtete anschließend samt Tasche und Portemonnaie des Opfers in Richtung Weser.

Der Täter war etwa 1,60 Meter groß und schlank. Er hatte schwarze Hautfarbe sowie kurzes, schwarzes Haar. Er war dunkel gekleidet und auf einem alten Fahrrad unterwegs.

Die Polizei Bremen bittet Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

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