POL-HB: Nr.: 0391 --Polizei fahndet mit Foto nach Finanzagentin--
Bremen (ots)
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Ort: Bremen Zeit: 2023
Nach mehreren Betrugsdelikten fahnden Staatsanwaltschaft und Polizei Bremen mit einem Foto nach einer bislang noch unbekannten Täterin.
Die Frau eröffnete von September bis Dezember 2023 mit einem fremden und gefälschten Personalausweis unter falscher Identität mehrere Bankkonten, auf die Gelder in fünfstelliger Höhe aus Betrugsstraftaten transferiert wurden.
Bei der Eröffnung der Konten wurde ein Foto der Frau aufgenommen. Umfangreiche Ermittlungen führten bislang jedoch nicht zu ihrer Identifizierung. Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen fahnden nun mit einem Foto nach ihr.
Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.
Rückfragen bitte an:
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