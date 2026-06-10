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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0391 --Polizei fahndet mit Foto nach Finanzagentin--

POL-HB: Nr.: 0391 --Polizei fahndet mit Foto nach Finanzagentin--
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Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	2023

Nach mehreren Betrugsdelikten fahnden Staatsanwaltschaft und Polizei Bremen mit einem Foto nach einer bislang noch unbekannten Täterin.

Die Frau eröffnete von September bis Dezember 2023 mit einem fremden und gefälschten Personalausweis unter falscher Identität mehrere Bankkonten, auf die Gelder in fünfstelliger Höhe aus Betrugsstraftaten transferiert wurden.

Bei der Eröffnung der Konten wurde ein Foto der Frau aufgenommen. Umfangreiche Ermittlungen führten bislang jedoch nicht zu ihrer Identifizierung. Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen fahnden nun mit einem Foto nach ihr.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Franka Haedke
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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