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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0279 --Schüsse mit Luftgewehr in Bremen Nord - Verdächtiger festgenommen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf
Zeit: 	22.04.2026, 00:30 Uhr

In der letzten Woche, kam es in der Straße Lobbendorfer Flur zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Anwohner meldete, dass er Knallgeräusche wahrnahm, die vermutlich aus einer Druckluftwaffe stammen könnten. Die Polizei konnte mehrere Metallkugeln auffinden und einen tatverdächtigen Mann festnehmen.

Anwohner hatten in der Nacht die Polizei über mögliche Schussabgaben aus einer Druckluftwaffe informiert. Weitere Hinweise ergaben, dass die Tage vorher auch schon geschossen wurde. Die Wohnung des angeblichen Schützen konnte lokalisiert werden. Als die Polizei eintraf, flüchtet der Mann aus dem Fenster und lief in Richtung Kirchhofstraße davon. Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann in der besagten Straße in einem Gebüsch liegend auffinden. Der Mann trug Camouflage-Bekleidung und hielt eine Langwaffe mit einem Messer an der Spitze in der Hand. Mit diesem machte er Stichbewegungen in Richtung der Polizisten, die daraufhin den Einsatz des Tasers ankündigten und ihn schließlich auch einsetzten. Der Mann konnte überwältigt werden, wobei er noch einem Polizisten in die Hand biss. Der Polizist konnte seinen Dienst fortsetzen. Der Tatverdächtige wurde durch den Rettungsdienst untersucht, wies jedoch keine Verletzungen auf. Anschließend wurde er einer psychiatrischen Begutachtung zugeführt. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurden mehrere gefährliche und verbotene Gegenstände, wie eine Gaspistole und einen Teleskopschlagstock, sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei, u.a. bezüglich des Verstoßes gegen das Waffengesetz, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Rabea Berstermann
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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