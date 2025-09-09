PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0600 --Öffentlichkeitsfahndung nach Geldwäscherin--

POL-HB: Nr.: 0600 --Öffentlichkeitsfahndung nach Geldwäscherin--
  • Bild-Infos
  • Download

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	Mai 2024

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen fahnden mit einem Foto nach einer Frau, die im Tatverdacht der Geldwäsche steht.

Die Frau eröffnete im Jahr 2024 unter Verwendung einer falschen Personalie Konten bei verschiedenen Banken. Insgesamt wurden über diese Konten Gelder aus Straftaten im vierstelligen Bereich transferiert.

Nachdem die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Frau führten, fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft mit Bildern nach ihr und fragen: "Wer kann Angaben zu der Frau auf den Fotos machen, wer erkennt sie wieder?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

