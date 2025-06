POL-HB: Nr.: 0416 --Polizei Bremen fahndet mit Foto nach vermisstem Mann

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Gretchenweg Zeit: 30.06.2025, 00:55 Uhr In der Nacht zu Montag kam es zu einem Einbruch in eine Parzelle in Woltmershausen. Auf der Flucht verletzte der Täter einen 47 Jahre alten Mann mit einem Messer. Die Polizei sucht Zeugen. Über eine Wärmebildkamera beobachtete der 47-Jährige gegen 23:30 Uhr, wie ...

