POL-HB: Nr.: 0318 --Öffentlichkeitsfahndung nach Geldwäscherin

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Farge, Farger Straße Zeit: 12.05.2025 01:15 Uhr In der Nacht zu Montag stellte die Polizei Bremen Dank eines aufmerksamen Zeugen zwei Einbrecher in Farge noch am Tatort. Gegen 01:15 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie zwei verdächtige Personen am Eingang eines Supermarktes hantierten. Der 21-Jährige alarmierte ...

