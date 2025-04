POL-HB: Nr.: 0227 --Polizei Bremen fahndet mit Foto nach vermisster Frau

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Ellwürder Straße Zeit: 03.04.2025, 20:40 Uhr Am Donnerstagabend haben Einsatzkräfte einen 30-jährigen Mann in Woltmershausen nach einem Einbruch in einen Transporter festgenommen. Dabei wurde der Täter mit Hilfe von aufmerksamen Zeugen gestellt. Gegen 20:40 Uhr wurde die Polizei in die Ellwürder ...

mehr