POL-HB: Nr.: 0189 --Polizei Bremen fahndet mit Foto nach vermisstem Mann

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Seewenjestraße Zeit: 23.03.2025, 16:05 Uhr Einsatzkräfte stellten am Sonntagabend einen 26 Jahre alten Mann in Gröpelingen wegen des Verdachts des Drogenhandels. Zuvor hatte die Lebensgefährtin die Polizei wegen häuslicher Gewalt gerufen. Etwa um 16:05 Uhr meldete sich eine Frau über den Notruf der Polizei, dass ihr Lebensgefährte in der gemeinsamen ...

mehr