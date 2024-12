Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0777 --Öffentlichkeitsfahndung: Senior in Bremen betrogen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland, OT Habenhausen Zeit: 02.09.2024

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen bitten um Ihre Mithilfe: Nach einem Betrugsfall, bei dem ein 83-jähriger Bremer um Bargeld und Zahlungskarte gebracht wurde, suchen die Ermittler mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen.

Am 2. September 2024 erhielt der Senior mehrfach Anrufe eines Mannes, der sich als "Herr Wagner" vorstellte und vorgab, Polizeibeamter zu sein. Der Anrufer behauptete, der Name des 83-Jährigen sei im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen drei Verdächtige aufgetaucht. Um Beweismittel vorsorglich sicherzustellen, forderte er die Herausgabe von Bargeld und Kreditkarte. Am Nachmittag erschien ein angeblicher Kollege in Zivil an der Tür des Mannes, der sich als Polizist ausgab. Der Betrüger betrat die Wohnung und ließ sich Bargeld sowie die Zahlungskarte übergeben. Während der Senior kurzzeitig den Raum verlassen musste, verschwand der Täter mit den Wertsachen. Mit der gestohlenen Karte hob er dann an verschiedenen Geldautomaten Bargeld ab. Dabei entstanden die jetzt veröffentlichten Bilder des Tatverdächtigen.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des abgebildeten Mannes geben? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei Bremen warnt ausdrücklich: Echte Polizisten fordern weder Bargeld noch Wertsachen zur Sicherstellung und holen solche Gegenstände auch nicht ab. Sollten Sie Anrufe dieser Art erhalten, legen Sie auf und verständigen Sie umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110.

