POL-HB: Nr.: 0663--Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Einfamilienhaus

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Heerstraße Zeit: 23.10.24, 6 Uhr Ein mit einem Küchenmesser bewaffneter Räuber flüchtete am Mittwochmorgen ohne Beute aus einer Tankstelle in Walle. Die Polizei sucht Zeugen. Der maskierte Mann betrat am frühen Morgen den Verkaufsraum der Tankstelle an der Waller Heerstraße, bedrohte eine Angestellte mit einem langen Küchenmesser und forderte Bargeld aus der ...

