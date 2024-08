Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0517--Fahndungsaufruf: Polizei sucht mit Fotos nach Tätern--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Hansator Zeit: 13.09.23 bis 14.09.23

Nach einem Diebstahl in einem Büro-Komplex in der Bremer Überseestadt fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft mit Fotos nach zwei bislang noch unbekannten Tätern.

In der Nacht vom 13.09.2023 auf den 14.09.2023 verschafften sich zwei unbekannte Täter Zugang zu einem Bürogebäude an der Straße Hansator in Bremen. Dabei entwendeten die Täter ein Dutzend Laptops. Hierbei konnte das Duo von einer installierten Überwachungskamera aufgenommen werden.

Nachdem die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Männer führten, fahnden die Polizei und Staatsanwaltschaft mit Bildern nach ihnen und fragen: "Wer kann Angaben zu den Männern auf den Fotos machen, wer erkennt diese wieder?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell