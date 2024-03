POL-HB: Nr.: 0150 --Öffentlichkeitsfahndung nach Geldwäscherin

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Knochenhauerstraße Zeit: 11.03.2024, 00:55 Uhr In der Nacht zu Montag wurde in Mitte in einem Handyshop eingebrochen. Dabei wurden mehrere Mobilfunktelefone entwendet. Der Einbrecher flüchtete zunächst. Ein 43 Jahre alter Mann konnte kurze Zeit später nach einem Diebstahl in der Bahnhofsvorstadt von der Polizei wiedererkannt und vorläufig festgenommen werden. ...

