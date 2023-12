POL-HB: Nr.: 0745--64-Jährige vermisst

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Senator-Weßling-Straße Zeit: 21.12.23, 14.25 Uhr Eine 28 Jahre alte Frau stach am Donnerstag in Kattenturm mit einem Messer auf den 63-jährigen Lebensgefährten ihrer Mutter ein und flüchtete anschließend. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm die Täterin fest. Aufgrund einer psychischen Erkrankung ist die 28-Jährige in einer ...

mehr