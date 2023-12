POL-HB: Nr.: 0741 --Öffentlichkeitsfahndung nach Geldwäscherin

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Hohentor, Hohentorheerstraße Zeit: 20.12.2023, 22:35 - 22:40 Uhr Zwei unbekannte Täter überfielen am Mittwochabend einen Kiosk in der Neustadt. Sie erbeuteten Bargeld und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 22:35 Uhr betraten die beiden Unbekannten den Kiosk in der Hohentorheerstraße. Einer der beiden sprühte der Angestellten direkt Pfefferspray ins Gesicht. Als die ...

