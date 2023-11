POL-HB: Nr.: 0678 --Öffentlichkeitsfahndung nach Geldwäscherin

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Fangturm Zeit: 19.11.23, 16.10 Uhr Am Sonntagnachmittag drang ein Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus in der Altstadt ein. Die Polizei konnte noch in Tatortnähe einen 39 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Haftgründe gegen ihn werden derzeit geprüft. Der Eindringling wurde von einer Mieterin überrascht, als er die Wohnung am Fangturm betrat. Er flüchtete daraufhin ...

