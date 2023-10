POL-HB: Nr.: 0597 --Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Alter Dorfweg Zeit: 06.10.23 - 07.10.23 In der Nacht von Freitag auf Sonnabend haben Diebe zwei Autos aus einer Werkstatt in Huchting entwendet. Die Polizei konnte beide Täter festnehmen. Gegen das Brüderpaar wurden Haftbefehle erlassen. Die Einbrecher hebelten das Fenster der Werkstatt in der Straße Alter Dorfweg auf, knackten einen Tresor und entwendeten daraus ...

