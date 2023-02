POL-HB: Nr.: 0085--Fahndungsaufruf: Polizei fahndet mit Foto nach Geldwäscherin

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südwest, Kurt-Schumacher-Allee Zeit: 06.02.23, 17.50 Uhr Ein mit einem Beil bewaffneter Räuber überfiel am frühen Montagabend eine Apotheke in der Bremer Vahr. Er konnte mit Bargeld unerkannt flüchten. Die Polizei sucht nach Zeugen. Gegen 17.50 Uhr betrat der maskierte Täter die Apotheke an der Kurt-Schumacher-Allee, bedrohte einen Mitarbeiter mit einem Beil und ...

