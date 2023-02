POL-HB: Nr.: 0069 --Öffentlichkeitsfahndung nach jungen Räubern

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, Wilhelm-Liebknecht-Straße Zeit: 30.01.23, 14.30 Uhr Falsche Wasserwerker erhielten am Montagnachmittag in Bremen Einlass in die Wohnung eines älteren Bremers in der Vahr und erbeuteten Schmuck. Die Polizei warnt vor dem erneuten Auftreten dieser Kriminellen. Zwei angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke klingelten gegen 14.30 Uhr an der Wohnungstür eines 87-Jährigen ...

