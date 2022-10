POL-HB: Nr.: 0657 --73-Jährige vermisst

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Gerhard-Rohlfs-Straße und Vegesacker Rampe Zeit: 19.10.22, 20.45 Uhr und 21.20 Uhr Am Mittwochabend wurden in Vegesack ein Discounter und eine Spielhalle überfallen. Die Täter flüchteten mit Bargeld, die Polizei sucht nach Zeugen. Kurz vor Ladenschluss gegen 20.45 Uhr betrat ein maskierter Mann den Einkaufsmarkt an der Gerhard-Rohlfs-Straße. Der Maskierte ging ...

