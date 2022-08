Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0499 --35-Jähriger vermisst--

Bremen

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Sielwall Zeit: 09.08.2022, 15:00 Uhr

Seit Dienstag wird der 35 Jahre alte Firas Abo Alola aus Kirchweyhe vermisst. Der Mann hat eine geistige Behinderung und ist orientierungslos.

Der Vermisste wurde zuletzt am 09.08.2022 gegen 15:00 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle bei der Sielwallkreuzung im Bremer Steintor gesehen. Es gibt Anhaltspunkte, dass sich der 35-Jährige am Bremer Hauptbahnhof aufgehalten haben soll und dort eventuell in einen Zug gestiegen sei. Der Mann ist ca. 1,60 Meter groß und hat eine Glatze. Er ist bekleidet mit einer dunkelblauen Jogginghose und wahrscheinlich einem schwarzen Polo-Shirt. An den Füßen trägt er weiße Badelatschen. Der Vermisste spricht undeutlich und kann sich nicht richtig äußern. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes.

Die Polizei fragt: Wer hat Firas Abo Alola gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Bremen jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

