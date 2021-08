Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0599 --Mutter und Tochter vermisst--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Hinter den Ellern Zeit: 10.08.2021, 19:10 Uhr

Seit Dienstagabend wird die 27-Jährige Blessing Daniel vermisst. Sie ist auf Medikamente angewiesen und in Begleitung ihrer dreijährigen Tochter.

Zuletzt wurde die Frau mit ihrer Tochter am Dienstagabend in Hemelingen, in der Straße Hinter den Ellern, gesehen. Die Vermisste ist circa 1,70 Meter groß, hat lange schwarze Haare und einen dunklen Teint. Nach derzeitigen Ermittlungen geht die Polizei Bremen davon aus, dass sich Mutter und Tochter in Hannover aufhalten.

Die Polizei Bremen bittet bei der Suche nach der Vermissten und ihrem Kind um Mithilfe. Hinweise richten Sie bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 oder an jede andere Polizeidienststelle.

