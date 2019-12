Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0797 --71-jähriger Mann vermisst--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, Gastfeldstraße Zeit: 11.12.2019, ca. 19:30 Uhr

Seit Mittwoch, 11.12.2019, 19:30 Uhr wird der 71-jährige Fritz Falk-Rolke vermisst. Er war in einer Wohneinrichtung in der Bremer Neustadt untergebracht. Herr Falk-Rolke verließ am Mittwochabend die Einrichtung in der Gastfeldstraße und wurde kurz darauf noch in einer nahegelegenen Billardhalle gesehen. Er ist stark dement und desorientiert, aber sehr agil und beweglich.

Der Vermisste ist 180 cm groß, hat eine dünne Statur, weiße, volle Haare und einen weißen Vollbart. Er trägt einen weißen Pullover mit rotem Streifen, eine helle Hose, schwarze Schuhe und ist vermutlich ohne Jacke unterwegs. Herr Falk-Rolke ist Brillenträger und hat ein Hämatom unter dem Auge.

Die Polizei fragt: Wer hat Fritz Falk-Rolke gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 3623888 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Hinweis für die Rundfunkmedien: Um wiederholte Hinweise in den Programmen wird hiermit gebeten.

