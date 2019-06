Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0397 --Polizei nimmt Fahrraddiebe fest--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 26.06.2019, 19:50 Uhr

Mit einer Flex hat ein 45-Jähriger am Dienstagabend in Gröpelingen ein Fahrrad aufgeknackt und gestohlen. Er und seine Begleitung konnten kurze Zeit später von einer Polizeistreife festgenommen werden.

Ein Zeuge bemerkte auf dem Depot-Gelände in der Gröpelinger Heerstraße Funkenflug und laute Geräusche, die vom zentralen Fahrradständer kamen. Der Fahrraddieb war gerade dabei, das Schloss eines Klapprades mit einer Flex zu durchtrennen. Nachdem er das Schloss geknackt hatte, entfernte er sich mit dem Rad. Er war in Begleitung einer 49-jährigen Frau. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Etwa eine halbe Stunde nach der Tat stellten Einsatzkräfte das Pärchen aufgrund der Personenbeschreibung einige Straßen weiter am Grünzug West in Gröpelingen. In der Umhängetasche des 45-Jährigen befanden sich neben einer Flex noch weitere Werkzeuge. Das Fahrrad hatten sie nicht mehr dabei. Beide wurden vorläufig festgenommen. Gegen die 49-Jährige lag zudem ein Haftbefehl vor. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Tipps rund um die Sicherheit von Fahrrädern finden sie unter: www.polizei.bremen.de

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell