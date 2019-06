Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0359 --Polizei beschlagnahmt Motorrad nach mutmaßlichem Rennen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt Zeit: 01.06.2019, 02:10 Uhr

Am frühen Samstagmorgen bemerkte eine Polizeistreife an der Kreuzung am Brill, wie ein Motorradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zwei weitere Motorräder auf der Bürgermeister Smidt-Straße in Richtung Neustadt überholte. Die Einsatzkräfte wollten den Fahrer kontrollieren, konnten ihn jedoch nicht stoppen, da dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

An der Kreuzung Langemarkstraße/ Westerstraße stoppte das Motorrad an einer roten Ampel, beschleunigte jedoch nach dem Wechsel auf grün wieder sehr stark und raste weiter. Auch hier blieb die Polizeistreife zurück, um keine Unbeteiligten zu gefährden. Erst auf Höhe der Mainstraße bemerkte der Motorradfahrer das eingeschaltete Blaulicht und stoppte seine Maschine. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten erhebliche Mängel am Fahrzeug fest, so waren zum Beispiel die Rückspiegel vollständig abgebaut und auch die Reifen waren fast abgefahren. Der 23 Jahre alte Fahrer zeigte sich wenig einsichtig und gab an, aus Frust schnell gefahren zu sein, er sei aber ein geübter Fahrer.

Das Motorrad wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt und der Führerschein des 23-Jährigen vorläufig eingezogen. Gegen ihn wird jetzt wegen eines versuchten KFZ-Rennens ermittelt.

