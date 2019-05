Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0330 --125 Autofahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss--

Bremen (ots)

Ort: Bremen, Bremerhaven Zeit: 14.05. - 16.05.19

Im Rahmen einer Fachtagung führte die Polizei Bremen mit Einsatzkräften aus zwölf weiteren Bundesländern von Dienstag bis Donnerstag zwischen 14 und 19 Uhr Verkehrskontrollen an verschiedenen Standorten in Bremen und Bremerhaven durch. Zielrichtung der Kontrollen war die Erkennung von Fahrern unter Drogeneinfluss. Die Ergebnisse sind alarmierend.

Über 150 Polizistinnen und Polizisten kontrollierten in den vergangenen drei Tagen insgesamt 1933 Fahrzeuge und 2459 Personen. Unterstützt wurden sie dabei durch Fachausbilder, Zollbeamte, Diensthunde und Ärzte. An allen drei Nachmittagen gab es jeweils zwei feste Kontrollstellen und mobile Teams. Die Kontrollpunkte waren u. a. am Autobahnzubringer Überseestadt in der Waller Heerstraße und auf dem Wilhelm-Kaisen-Platz in Bremerhaven.

Unter den überprüften Personen befanden sich 34 ohne gültige Fahrerlaubnis. Die eingesetzten Ärzte nahmen 125 Mal Blut ab, davon 116 Mal aufgrund von Drogenbeeinflussung.

Es wurden 22 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und gegen acht Männer lagen Haftbefehle vor. Die Polizisten notierten 29 Verstöße gegen das Waffengesetz und beschlagnahmten 69 Gegenstände. Darunter befanden sich Elektroschocker, Teleskopschlagstöcke, Dolche und eine Schusswaffe. Neben diversen weiteren Strafanzeigen, wie Verdacht des illegalen Aufenthaltes, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch oder Diebstählen wurden 134 Ordnungswidrigkeitenverfahren (u. a. Gurtpflicht, Telefonieren usw.) eingeleitet.

Am Mittwoch versuchte sich ein Autofahrer der Kontrolle zu entziehen und flüchtete. Er konnte auf der B 75 gestoppt und kontrolliert werden. Der Mann stand unter dem Einfluss von Drogen und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zu allem Überfluss befand sich noch ein Baby im Auto. Ein weiterer junger Mann fuhr gleich zwei Mal in die Kontrolle. Bei der ersten Anreise wurde bei ihm aufgrund von Betäubungsmitteleinnahme eine Blutentnahme durchgeführt. Seinen Wagen ließ er von einem Bekannten abholen, tauschte mit diesem dann die Plätze und fuhr in die nächste Kontrolle... Ganz "nebenbei" nahmen die Einsatzkräfte einen flüchtenden Räuber fest und unterbanden das "Straßenbahn-Surfen" eines Jugendlichen.

Eine der Hauptunfallursachen für viele Verkehrsunfälle ist die Beeinträchtigung durch psychoaktive Substanzen wie Alkohol, Drogen und bestimmte Medikamente. Die Fachtagung "Drogenerkennung im Straßenverkehr" fand in dieser Woche zum dritten Mal in Bremen statt. Ziel ist der Erfahrungsaustausch mit anderen Bundesländern sowie die kontinuierliche Fortbildung in diesem Bereich.

Einsatzleiter Uwe Old: "Die Ergebnisse der tagsüber durchgeführten Kontrollen sind mehr als alarmierend. Das Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis scheint salonfähig zu werden. Diesen Tendenzen wird die Polizei Bremen mit weiteren Maßnahmen begegnen."

