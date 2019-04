POL-HB: Nr.: 0265 --Einbrecher in Haft

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Vahr, Barbarossastraße Zeit: 15.04.19, 12:00 Uhr

Am Montagmittag stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen einen 31 Jahre alten Einbrecher in der Bremer Vahr. Das Amtsgericht Bremen erließ gegen den Mann einen Haftbefehl.

Gegen 12 Uhr meldete sich ein Zeuge über den Notruf der Polizei und meldete einen verdächtigen Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Barbarossastraße. Die schnell eintreffenden Polizisten stellten den 31-Jährigen im Keller des Hauses. Bei sich trug er einen Stoffbeutel mit diversem Einbruchswerkzeug und Schmuckgegenständen. Ob diese aus Einbrüchen stammen, wird derzeit ermittelt. In diesem Fall gelang es dem Einbrecher offensichtlich nicht, in eine der Wohnungen einzudringen.

Das Amtsgericht Bremen erließ gegen den Mann ohne festen Wohnsitz auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl.

Die Polizei lobt ausdrücklich das vorbildliche Verhalten des Zeugen, der unverzüglich den Notruf wählte. Hierdurch konnten die Polizisten den Einbrecher noch am Tatort festnehmen.

Tipps rund um das Thema Einbruchschutz gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter der Tel.: 0421 362-19003 oder unter www.polizei.bremen.de.

