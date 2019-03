Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0173 --Öffentlichkeitsfahndung nach Räuberin--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 07.03.19

Nach zwei Bäckerei-Überfällen im Februar fahnden Staatsanwaltschaft und Polizei mit Fotos nach einer jungen Räuberin und ihrem mutmaßlichen Komplizen, siehe hierzu auch die Pressemeldungen 149 und 156.

Am 25.02.2019 gegen 17:55 Uhr betrat die Räuberin ein Stehcafé in der Schwachhauser Heerstraße und ließ sich unter Vorhalt eines Messers Bargeld aushändigen. Am 28.02.2019 überfiel sie gegen 15:25 Uhr die Bäckerei in der Hemmstraße. Hier erhielt sie offenbar Unterstützung von einem Komplizen, der als Späher fungierte.

Die Polizei fragt: Wer kennt die beiden Personen?

Die Frau ist etwa 25 Jahre alt, 160-170 Zentimeter groß, hat dunkle schulterlange Haare und eine gepflegte Erscheinung. Beim zweiten Überfall trug sie einen hellgrauen Kapuzenpullover, eine dunkle Trainingshose und eine schwarze Bauchtasche. Der junge Mann hat eine korpulente Figur, dunkle Haare (Undercut-Haarschnitt) und einen dunklen Vollbart. Er trug helle Kleidung.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

