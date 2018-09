POL-HB: Nr.: 0591 --Falsche Polizisten erbeuten Schmuck und Bargeld

Bremen (ots) -

Ort: Bremen-Woltmershausen, Ahlhorner Straße Zeit: 11.09.18, gegen 21.15 Uhr

Dienstagabend gab sich ein Mann am Telefon als Polizist aus und brachte eine 92-jährige Frau in Woltmershausen dazu, Bargeld und Schmuck vor ihre Tür zu legen. Der Betrüger flüchtete mit der wertvollen Beute.

Gegen 21.15 Uhr erhielt die Rentnerin einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Der Mann erzählte ihr in einem zweieinhalbstündigen Gespräch, dass man den Supermarkt in ihrer Nähe überfallen wolle und auch sie ausgeraubt werden soll. Der Betrüger forderte die 92-Jährige auf, ihre gesamten Wertsachen in einen Beutel zu packen und vor ihrem Haus zu verstecken. Die Seniorin kam der Aufforderung nach und deponierte die Sachen in der Nähe der Müllcontainer ihres Hauses. Daraufhin rief sie ihre Tochter an, die sofort die Polizei verständigte. Die schnelleintreffenden Einsatzkräfte konnten den Beutel nicht mehr auffinden.

Wer hat möglicherweise Beobachtungen am späten Abend des 11. Septembers im Zusammenhang mit einem weißen Jutebeutel in der Ahlhorner Straße gemacht? Hinweise bitte jederzeit an den Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421 362 3888.

Die Ermittlungen zu dem Tatverdächtigen dauern an.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor diesem Trickbetrug. Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. Geben Sie keine Auskünfte zu Ihren persönlichen und finanziellen Verhältnissen. Die Polizei fordert Sie nie zur Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen auf. Beenden Sie in diesem Fall sofort das Gespräch und rufen selbst die Polizei über den Notruf 110 an.

