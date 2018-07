POL-HB: Nr.: 0436 --Ermittlungen nach Demonstrationen

Bremen (ots) -

Ort: Bremen-Mitte Zeit: 07.07.18, 11- 16 Uhr

In der Bremer Innenstadt fand am Sonnabend ein so genannter "BremerFrauenMarsch" statt. Eine Gegendemonstration unter dem Motto "Protest gegen rechte Mobilisierung" war ebenfalls angemeldet. Die Polizei Bremen setzte für Fragen von Bürgern und Demonstranten ein Kommunikationsteam ein. Dieses verteilte auch Flyer, die über Rechte und Verstöße bei Versammlungen informierten. Trotzdem kam es zu einigen Zwischenfällen, die ein rechtliches Nachspiel haben werden.

Das Gegenbündnis traf sich gegen 11 Uhr am Bahnhofsplatz und marschierte mit etwa 450 Teilnehmern zum Grasmarkt (Am Dom). Der Aufzug verlief ohne besondere Vorkommnisse und endete offiziell um 14.20 Uhr. Ab etwa 14 Uhr startete auf dem Marktplatz die Kundgebung, u. a. zu dem Thema "Kandel ist überall". Hier fanden sich elf Teilnehmer ein. Bis zu 300 Menschen, die sich in mehreren Gruppen aus dem beendeten ersten Aufzug zum Marktplatz begaben, versuchten die Kundgebung mit Lärm, Blockaden, Beleidigungen und Schubsereien zu stören. Nur durch das Einschreiten von Polizeikräften konnten Übergriffe auf die Teilnehmer verhindert werden. Die Leiterin des "BremerFrauenMarsches" beendete die Veranstaltung gegen 15 Uhr. Ein Abmarsch der Beteiligten konnte nur mit einem starken Polizeiaufgebot ermöglicht werden. Für Teilnehmer der Gegendemo wird es ein strafrechtliches Nachspiel geben. Die Polizei ermittelt u. a. wegen Landfriedensbruch, Beleidigungen und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz. Gegen eine Frau, die mit einer Holzstange auf einen Polizisten schlug, wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Um 15.50 Uhr fuhren zwei 51 und 71 Jahre alte Männer, die für die Logistik des "BremerFrauenMarsches" verantwortlich waren, mit ihrem Wagen durch die Bredenstraße. Nachdem ein Radfahrer im Vorbeifahren mit der Hand gegen den Außenspiegel schlug, öffnete der 71-jährige Fahrer an der Kreuzung zur Martinistraße die Scheibe, um den Spiegel wieder zu richten. Ein unbekannter Mann nutzte diesen Augenblick und besprühte die beiden Insassen mit einer reizenden Flüssigkeit. Das Duo konnte noch zum Bahnhof fahren und alarmierte von dort die Polizei. Der 71 Jahre alte Mann wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Um was für eine Flüssigkeit es sich handelte wird derzeit untersucht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 3623888 entgegen.

