POL-HB: Nr.: 0148 --Einbrüche in zwei Kirchen

Ort: Bremen-Blumenthal, Pötjerweg, Landrat-Christians-Straße Zeit: 23.02.18 - 25.02.18

Unbekannte Einbrecher verschafften sich vergangenes Wochenende Zutritt in zwei Kirchen in Blumenthal und richteten hohen Schaden an. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag drangen Diebe durch die Kellertür in eine Kirche im Pötjerweg ein und brachen im Gebäude diverse Türen und Schränke auf. Die Einbrecher entwendeten unter anderem einen kleinen Tresor mit Spendengeldern und die Kaffeekasse. Sie richteten einen Schaden von über 10.000 Euro an.

Zwischen Freitag und Sonntag hebelten Unbekannte die Eingangstür einer Kirche in der Landrat-Christians-Straße auf und durchsuchten Schränke und Kommoden. Entwendet wurde hier offenbar nichts.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, erste Spuren gesichert und fragt: Wer hat am vergangenen Wochenende im Pötjerweg oder in der Landrat-Christians-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 3623888 entgegen.

