POL-HB: Nr.: 0147 --Polizei ermittelt nach verdächtiger Briefsendung

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Mainstraße Zeit: 27.02.18, 14 Uhr

Einem 70 Jahre alten Mann wurde am Dienstagnachmittag in der Neustadt ein Brief zugestellt, der weißes Pulver enthielt. Der Bremer klagte daraufhin über Juckreiz und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der 70-Jährige gab an, dass er einen an ihn adressierten Briefumschlag geöffnet hatte, aus dem ein unbekanntes weißes Pulver rieselte, das unverzüglich eine Reizung in Nase und Gesicht verursachte. Da die Zusammensetzung und die Gefährlichkeit der unbekannten Substanz kurzfristig nicht analysiert werden konnte, riegelten Einsatzkräfte das Mehrparteienhaus vorsorglich ab. Die ersten eingetroffenen Polizisten und ein Sanitäter durften das Haus nicht verlassen. Die Mainstraße wurde für den Fahrzeugverkehr zwischen Delmestraße und Rheinstraße gesperrt.

Da auch ein Schnelltest keine verwertbaren Ergebnisse brachte, wurde die Substanz durch Einsatzkräfte der Polizei zwecks Untersuchung zu einem Fachlabor nach Hannover gefahren. Die Ergebnisse werden im Laufe des Tages erwartet. Der 70-Jährige wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die ersteingesetzten Einsatzkräfte mussten sich vorsorglich ihrer Kleidung entledigen und konnten anschließend nach Hause fahren. Die Absperrmaßnahmen wurden gegen 22.50 Uhr aufgehoben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen.

