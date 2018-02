POL-HB: Nr.: 0146 --Tödlicher Verkehrsunfall auf der A27

Bremen (ots) -

-

Ort: Bremen, Bundesautobahn 27 Zeit: 27.02.18, 12.25 Uhr

Am Dienstagmittag wurde ein 44 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der A 27 tödlich verletzt.

Der Mann befuhr mit seinem Skoda die Autobahn in Fahrtrichtung Hannover. Etwa in Höhe der Anschlussstelle Ihlpohl kollidierte er mit einem vorausfahrenden Sattelzug, dessen Fahrer die Geschwindigkeit aufgrund eines Staus vor einer Baustelle reduzierte. Bei der Kollision wurde der 44-Jährige eingeklemmt, zog sich schwere Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 63 Jahre alte LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die A 27 wurde für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten ab Ihlpohl in Richtung Hannover bis 16 Uhr gesperrt.

