POL-HB: Nr.:0139 --Räuberisches Duo überfällt Supermarkt

Bremen (ots) -

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Stader Straße Zeit: 22.02.2018, 21.45 Uhr

Am gestrigen Abend überfielen zwei Männer einen Supermarkt in der Stader Straße. Dabei schlugen sie eine Kassiererin und räumten deren Kasse leer.

Gestern Abend betraten gegen 21.45 Uhr zwei Männer ein Geschäft in der Östlichen Vorstadt und verlangten von einer der Kassiererinnen Geld aus der Kasse. Als es ihnen nicht schnell genug ging, schlug einer der Räuber der Frau mit der Faust an den Kopf und drohte damit, sie zu erstechen. Schließlich gelang es der 60-Jährigen, die Registrierkasse zu öffnen. Das Räuberduo bediente sich selbst und leerte den Kasseninhalt in einen hellen Stoffbeutel. Danach liefen sie davon. Gesucht wird in diesem Zusammenhang ein Radfahrer, der zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes in einer Seitenstraße auf einem Parkplatz in ein Auto sah. Er könnte ein möglicher Zeuge sein.

So wurden die beiden Täter beschrieben: Einer war groß und kräftig, er hatte eine dunkelbraune Hautfarbe, sein vermutliches Alter war ca. 28-30 Jahre, bekleidet war er mit einer roten Jacke, Jogginghosen, Mütze und Schal. Der zweite Mann war ebenfalls groß und sehr schlank, er hatte einen hellbraune Teint und war ca. 18 - 25 Jahre alt, er trug eine schwarze längere Jacke mit Fellkapuze, eine Jogginghose, einen hellen Stoffschal und Stoffhandschuhe. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann wendet sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362 3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell