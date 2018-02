POL-HB: 0138 --Trickdiebe unterwegs

Bremen (ots) -

-

Bremen 22.02.2018, 12.00 - 17.00 Uhr

Gestern kam es im Stadtgebiet Bremen zu mehreren Trickdiebstählen. In drei Fällen gelang es den Tätern Bargeld und Schmuck zu entwenden. Die Polizei warnt vor dem weiteren Auftreten dieser Täter und gibt Präventionshinweise.

In einem Fall gab sich in Bremen-Nord ein unbekannter Mann als Wasserwerker aus und erklärte, die Wasserhähne im Haus überprüfen zu müssen. Anschließend stellte der Geschädigte fest, dass ein goldener Ring fehlt.

In Woltmershausen gaben sich zwei unbekannte Frauen als Mitarbeiterinnen eines Pflegedienstes aus und gelangten auch in diesem Fall in die Wohnung der Geschädigten. Nachdem die Frauen die Wohnung wieder verlassen haben, fehlten mehrere Hundert Euro Bargeld.

Nachdem drei unbekannte Männer in Huchting die Reinigung der Dachrinnen angeboten hatten, gelang ihnen auch in diesem Fall der Zugang in das Haus. Als die Täter bereits wieder gegangen waren, stellte der Betroffene dann das Fehlen eines Einbausafes fest. In dem Safe befanden sich sechs Uhren sowie eine größere Summe Bargeld.

Alle drei Fälle zeigen: Dem Einfallsreichtum der Täter sind keine Grenzen gesetzt. Die Legendenbildung der Täter ist ausgesprochen phantasievoll.

Mehr Hinweise und Ansprechpartner gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195. Telefon: (0421) 362-19003.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell