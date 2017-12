POL-HB: Nr.: 0696--Überfall auf Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Bremen (ots) -

-

Ort: Bremen-Mitte, An der Weide Zeit: 21.12.17, 15.40 bis 15.45 Uhr

Donnerstagnachmittag überfiel ein bislang unbekannter Täter eine Bäckereifiliale in der Bahnhofsvorstadt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Als der maskierte Täter den Verkaufsraum betrat, bedrohte er sofort eine Angestellte mit einer schwarzen Pistole. Dabei forderte er die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die so eingeschüchterte Mitarbeiterin die Kasse öffnete, entnahm der Räuber mehrere Geldscheine aus der Lade. Anschließend steckte er das Geld in eine Tüte und flüchtete in Richtung Am Dobben.

Der Täter soll ca. 1,70 Meter groß sein und dunkelbraune Augen haben. Er war mit einem schwarzen Adidas-Jogginganzug mit roten Streifen an Beinen und Ärmeln bekleidet. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Eine Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ohne Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem ist der Verdächtige in diesem Bereich zur Tatzeit aufgefallen? Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 362-3888 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114/-115

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell