POL-HB: Nr.: 0621 --Falscher Polizeibeamter am Werk

Ort: Bremen-Vegesack Zeit: 14.11.2017, zwischen 13.00-14.00 Uhr

Ein falscher Polizeibeamter hat am Dienstagmittag eine 98 Jahre alte Bremerin um ihren Goldschmuck gebracht. Zuvor hatte sich der dreiste Trickbetrüger unter einem Vorwand Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft.

Die 98-Jährige wurde gegen 13.00 Uhr von dem noch unbekannten Täter vor ihrem Haus in Vegesack angesprochen. Dort gab sich der Mann als Polizeibeamter vom Revier in Lesum aus. Er berichtete der Dame davon, dass ein Einbrecher gefasst wurde. Bei diesem habe man Schmuck und Bargeld sichergestellt. Um auszuschließen, dass die Dame bestohlen wurde, ließ er sich den Schmuck seines späteren Opfers vorzeigen.

Die Seniorin ahnte noch nicht, dass ihr Vertrauen durch einen falschen Polizeibeamten ausgenutzt wurde. Unter einem Vorwand, etwas in dem oberen Stockwerk vergessen zu haben, nutzte der Täter die Gelegenheit, den zuvor gezeigten Schmuck zu entwenden. Als der Trickbetrüger über alle Berge war, stellte sie fest, dass sämtliche Ketten und Ringe fehlten.

Die Polizei Bremen rät: Lassen Sie keine Fremden in ihre Räumlichkeiten! Lassen Sie sich von Polizeibeamten immer den Dienstausweis zeigen, im Zweifel wählen Sie den Polizeinotruf unter 110. Die Polizei fragt Sie auch nicht nach Ihrem Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen in Ihrem Haus. Weitere Verhaltenstipps und Präventionshinweise erhalten Sie kostenlos in unserem Präventionszentrum, Am Wall 195 oder im Internet unter www.polizei.bremen.de

