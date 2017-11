POL-HB: Nr.: 0613--Polizeiaktion gegen Straßendealer

Bremen (ots) -

-

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofsvorstadt und Viertel Zeit: 11.11.17

Am Samstagabend führte die Polizei Bremen Kontrollen zur Bekämpfung des Drogenhandels in der Bahnhofsvorstadt und im Viertel durch. Dabei wurden auch in einem Wettbüro und einem Lokal, die als Rückzugsorte für Straßendealer bekannt sind, Personen kontrolliert und diverse Verstöße festgestellt.

Am Abend beobachteten zivile Einsatzkräfte, speziell eingesetzt für die Bekämpfung der Straßen- und Drogenkriminalität, relevante Personen beim Betreten eines Wettbüros am Bahnhof, das als Rückzugsort bekannt ist. Mit angeforderten Unterstützungskräften wurden bei neun Anwesenden die Personalien überprüft und sie wurden durchsucht. Gegen einen anwesenden potentiellen Erwerber wurde ein 24-stündiger Platzverweis ausgesprochen.

Anschließend wurden die Kontrollen im Viertel im Bereich der Helenenstraße und Ziegenmarkt bis in den späten Abend fortgesetzt. Mehrere Personen wurden kontrolliert und durchsucht, entsprechende Platzverweise erteilt. Dabei wurde auch ein Lokal überprüft, in dem sich zu diesem Zeitpunkt neun Personen aufhielten. Hier wurden die Einsatzkräfte gleich bei mehreren Personen fündig: Sie beschlagnahmten diverse Verkaufseinheiten Crack, Kokain und Marihuana. Darüber hinaus stellten die Polizisten baurechtliche Mängel fest, die an die zuständige Abteilung weitergeleitet wurden.

Auch der Diensthund schlug in der Nacht erfolgreich an: Im Bereich Fehrfeld machte er zwei Bunkerfunde aus. Durch die parallel eingesetzten Zivilkräfte wurden zwei weitere Bunker gefunden und zwei Drogendelikte mit Händler und Erwerber beweissicher festgestellt. Insgesamt wurden hier 17 Päckchen Marihuana beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bremen wird weiterhin konsequent mit verdeckten und offenen Maßnahmen gegen den Drogenhandel vorgehen.

