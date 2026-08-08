Polizei Hagen

POL-HA: verletzter Radfahrer aufgefunden

Hagen (ots)

Dem Zufall zu verdanken war es, dass ein verletzter Radfahrer am Freitagabend in hilfloser Lage aufgefunden wurde. Gegen 22 Uhr befuhr eine Autofahrerin (66) die Delsterner Straße und bemerkte dort eine am Fahrbahnrand liegende Person.

Es stellte sich heraus, dass es sich hier um einen 62jährigen Radfahrer aus Hagen handelte. Dieser war mit seinem Fahrrad (Pedelec) auf der Straße unterwegs und in Höhe der Hausnummer 114 augenscheinlich durch ein Schlagloch gefahren. Durch den plötzlichen Schlag verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte auf die Fahrbahn.

Nach einer ersten Untersuchung durch die hinzugezogenen Rettungssanitäter zog sich der Radfahrer eine blutende Kopfplatzwunde und eine Fraktur der linken Schulter zu. Einen Fahrradhelm trug der verletzte Mann nicht.

Zur medizinischen Behandlung wurde er in das Agaplesion Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrrad wurde erheblich beschädigt (Schadenshöhe ca. 2000,- Euro) und auf Wunsch des Eigentümers sichergestellt. (tr)

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