Polizei Hagen

POL-HA: 23-Jähriger ohne Fahrerlaubnis in Kontrollstelle geraten - Geldstrafe bezahlt, aber Sperre übersehen

Hagen-Haspe (ots)

In der Donnerstagnacht (06.08.2026) fuhr ein 23-Jähriger ohne Führerschein mit seinem Mercedes in eine Kontrollstelle auf dem Kurt-Schumacher-Ring. Während der Kontrolle konnte der Fahrer den Polizeibeamten gegen 23.00 Uhr keinen Führerschein vorzeigen. Durch eine Recherche in den polizeilichen Informationssystemen stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Ein Gericht hatte bereits gegen ihn aufgrund eines ähnlichen Vorfalls eine befristete Fahrerlaubnissperre verhängt. Die Polizeibeamten sprachen den 23-Jährigen auf den Umstand an. Dieser entgegnete, dass er davon ausgegangen sei, nach der Zahlung der Geldstrafe und einer bestandenen Fahrprüfung wieder fahren zu dürfen. Die Fahrerlaubnissperre sei ihm nicht bewusst gewesen. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (rei)

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