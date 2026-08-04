Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsamer Kontrolleinsatz des Schwerpunktdienstes und der Kriminalpolizei - erfolgreiche Personen- und Fahrzeugkontrollen

Hagen (ots)

Am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag (01.08.2026 - 02.08.2026) führten uniformierte Einsatzkräfte des Schwerpunktdienstes zusammen mit zivilen Polizeibeamten der Hagener Kriminalpolizei wieder einen Einsatz zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich des Hagener Hauptbahnhofs durch.

Zuerst stellten die Polizeibeamten bei der Kontrolle eines Pärchens am Parkhaus Mittelstadt sowie bei einer Frau in der Konkordiastraße Betäubungsmittel sicher und leiteten Strafverfahren ein. In beiden Fällen handelt es sich bei den Substanzen mutmaßlich um Amphetamin.

Gegen 21.15 Uhr wurden zivile Kräfte auf den Fahrer eines Toyotas mit auswärtigem Kennzeichen aufmerksam. Das Auto konnte angehalten und überprüft werden. Die Einsatzkräfte stellten den Einfluss von Betäubungsmitteln auf den Fahrer fest. Hier ordneten die Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe an und legten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vor.

Kurz vor Mitternacht fiel ein Mann mit Marihuana am Zentralen Omnibusbahnhof auf. Auch hier fertigten die Polizeibeamten eine Strafanzeige, stellten die Betäubungsmittel sicher und sprachen dem Mann einen Platzverweis aus.

Im Anschluss nahmen die Einsatzkräfte einen Alarm in der Straße Am Hauptbahnhof wahr. Bei einer Durchsuchung des Gebäudes ergaben sich keine Hinweise auf Straftaten. Es stellte sich als Fehlalarm heraus. Während der gesamten Einsatzdauer ahndeten die Einsatzkräfte eine Vielzahl an Verkehrsverstößen im Verwarngeldbereich.

Die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften des Schwerpunktdienstes und der Kriminalpolizei ist fester Bestandteil des Sicherheitsprogramms 2026 der Hagener Polizei. Ähnliche Einsätze befinden sich bereits in der Planung. (rei)

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