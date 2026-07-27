Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunkteinsatz mit Kriminalpolizei - breite Palette an Verstößen geahndet

Hagen (ots)

Bei einem Schwerpunkteinsatz am Freitagnachmittag (24.07.2026) führten uniformierte und zivile Einsatzkräfte der Hagener Polizei Personen- und Fahrzeugkontrollen mit dem Ziel der Bekämpfung der Straßen- und Rauschgiftkriminalität durch. Dabei lagen der Hauptbahnhof sowie die Stadtteile Altenhagen und Wehringhausen im Fokus. Zunächst fiel den Polizeibeamten bei der Überprüfung eines 34-Jährigen ein Verstoß gegen eine erteilte Auflage aus dessen Führungsaufsicht auf. Sie leiteten ein Strafverfahren ein und setzten die Kontrollen fort. Im weiteren Verlauf beobachteten die Polizeibeamten mehrere auffällige Jugendliche im Bereich des Hauptbahnhofs. Einer der anschließend durchsuchten Männer hatte drei Verkaufseinheiten Marihuana dabei und räumte ein, dass er die Betäubungsmittel von einem Freund bekommen habe. Auch hier legten die Polizeibeamten eine Strafanzeige vor. In Altenhagen ahndeten die Einsatzkräfte zudem diverse Verkehrsverstöße. Autofahrer hielten sich unter anderem nicht an die Schrittgeschwindigkeit und parkten in einem Einmündungsbereich. Mehrere E-Scooter-Fahrer verstießen gegen die Regeln der Elektrokleinstfahrzeugverordnung. Zuletzt suchten die Polizeibeamten den Wilhelmsplatz in Wehringhausen auf und gingen einer Bürgerbeschwerde nach. Sie beobachteten eine Personengruppe und stellten Verunreinigungen durch die anwesenden Erwachsenen und Kinder fest. Die Gruppe gab zu, Zigarettenstummel und weiteren Unrat auf den Boden geworfen zu haben. Es erwartet sie nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. (rei)

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