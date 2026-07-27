Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht - Vermummte brechen in Lagerhalle ein

Hagen-Eilpe (ots)

Freitagnacht (24.07.2026) drangen zwei Vermummte zwischen 00.03 Uhr und 00.13 Uhr auf ein Firmengelände ein und flüchteten kurze Zeit später aufgrund eines ausgelösten Bewegungsmelders. Zuvor stellten sie ihr Fluchtauto gegenüber des Geländes an der Delsterner Straße ab und brachen mit einem Werkzeug in eine Lagerhalle ein. Nachdem die Bewegungsmelder auslösten, ergriffen die Männer ohne Beute die Flucht. Sie stiegen in das bereitgestellte Auto und entfernten sich ohne eingeschaltetes Licht vom Tatort. Die am nächsten Morgen verständigten Polizeibeamten sicherten Spuren und leiteten ein Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls ein. Zur Tatzeit nahm eine Videoüberwachung einen Spaziergänger mit seinem Hund gegenüber des Firmengeländes auf. Die Polizei sucht diesen Hundehalter sowie weitere Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 für Hinweise zu melden. (rei)

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