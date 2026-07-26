Polizei Hagen

POL-HA: PKW-Aufbruch

Hagen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein 23jähriger Hagener, als er am Samstagmittag zu seinem am Vorabend in der Zietenstraße abgestellten PKW (MB, CLA 200, Bj. 2021) zurückkehrte. Zunächst bemerkte er, dass eine Fensterscheibe einen Spalt weit auf war und sich im angrenzenden Lack ein dicker Kratzer befand.

Nachdem er sich ins Fahrzeug setzte, stellte er sofort fest, dass jemand sein Auto aufgebrochen und aus dem Innenraum verschiedene Bedienelemente gestohlen hatte.

Wie bei modernen Fahrzeugen üblich, ist auch hier das Kombiinstrument (Tacho, Drehzahlmesser, Infotainment usw.) volldigital und besteht aus zwei großen Displays (Widescreen-Display mit 10,25-Zoll-Bildschirmen). Und genau diese beiden Displays wurden aus dem PKW fachmännisch ausgebaut und gestohlen. Dazu wurden auch noch ein Abdeckgitter der Lüftungsanlage und verschiedene Bedienelemente gestohlen.

Das Fahrzeug ist durch den Diebstahl nicht mehr fahrtauglich. Der geschätzte Schaden dürfte im mittleren, vierstelligen Bereich liegen.

Zeugen die verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei (02331-986/2060) zu melden. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell