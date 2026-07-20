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Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche fahren Kind mit E-Scooter an und flüchten - wer kann Hinweise geben?

Hagen-Altenhagen (ots)

In Altenhagen beging ein bislang unbekannter Jugendlicher auf einem E-Scooter am Sonntag (19.07.2026) um etwa 17.30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Der männliche Jugendliche befand sich gemeinsam mit einem weiteren Jungen auf dem Roller und fuhr auf dem Gehweg entlang der Friedensstraße in Richtung Friedensplatz. Etwa auf Höhe der Hausnummer 39 kollidierten sie mit einem siebenjährigen Kind. Daraufhin setzten die beiden Jugendlichen ihre gemeinsame Fahrt umgehend fort. Das Kind fiel zu Boden und erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Es musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Zu den beiden Jungen liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 15 bis 17 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild. Der Fahrer war mit einem dunklen Pullover und der Sozius mit einem hellen T-Shirt bekleidet. Sie waren mit einem Leih-Roller des Unternehmens "Lime" unterwegs.

Die Polizei wurde eingeschaltet und hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Das Verkehrskommissariat fragt: Wer hat die beiden Jugendlichen auf dem E-Scooter gesehen? Wer kann Angaben zu ihren Personalien machen? Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch unter der 02331 986 2066. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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