POL-HA: Gedenktafel entwendet - Polizei sucht Zeugen
Hagen-Hohenlimburg (ots)
Am späten Samstagnachmittag (18.07.2026) fiel einem Zeugen der Diebstahl einer Gedenktafel an einem Denkmal in Hohenlimburg auf. Die Kupfertafel hing zuvor an einem Kriegerdenkmal in einer Grünfläche zwischen der Schmalenbeck- und der Husterstraße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 für Hinweise zu melden. (rei)
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