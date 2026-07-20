POL-HA: Gedenktafel entwendet - Polizei sucht Zeugen

Hagen (ots) - Am Samstagabend wurden mehrere Personen bei einer Veranstaltung auf dem Schulhof der Grundschule Emst verletzt. Hier fand am Nachmittag ein Basketball- Freiluft- Turnier statt, im Anschluss stieg eine Party auf dem Schulhof. Circa 3500 Gäste nahmen an der Party teil, als gegen 00:00 Uhr mehrere Personen mit Atemwegsbeschwerden und gereizten Augen beim Sanitätsdienst erschienen. Es konnte deutlich der ...

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