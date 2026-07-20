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Polizei Hagen

POL-HA: Gedenktafel entwendet - Polizei sucht Zeugen

POL-HA: Gedenktafel entwendet - Polizei sucht Zeugen
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Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am späten Samstagnachmittag (18.07.2026) fiel einem Zeugen der Diebstahl einer Gedenktafel an einem Denkmal in Hohenlimburg auf. Die Kupfertafel hing zuvor an einem Kriegerdenkmal in einer Grünfläche zwischen der Schmalenbeck- und der Husterstraße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 für Hinweise zu melden. (rei)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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